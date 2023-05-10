  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Horoz’da Uz kararsız

Horoz’da Uz kararsız

İkinci Lig'e düşen Denizli'de başkan Mehmet Uz'un seçimin ardından görevi bırakabileceği konuşuluyor

10.5.2023

Gazete

Horoz’da Uz kararsız

Spor Toto 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve tarihinde ilk kez üçüncü lig kategorisinde mücadele edecek olan Denizlispor'da belirsizlik hakim. Yeşil-siyahlı ekipte yeni yol haritasının 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne endekslendiği gelen bilgiler arasında. Şirketleşme konusundaki gelişmeler de şimdilik rafa kaldırılırken yönetimin göreve devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Bir yıl daha görev süresi bulunan yeşil-siyahlı yönetim bekleme moduna geçti. Başkan Mehmet Uz'un yakın çevresine görevi bırakacağı yönünde görüş belirttiği öne sürülürken, seçim sonrası olağanüstü kongre kararı alınması da muhtemel gözükmekte. 14 Mayıs'taki seçimin ardından yeşil-siyahlı yönetimin harekete geçerek yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA