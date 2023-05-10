Horoz’da Uz kararsız

Spor Toto 1. Lig'den 2. Lig'e düşen ve tarihinde ilk kez üçüncü lig kategorisinde mücadele edecek olan Denizlispor'da belirsizlik hakim. Yeşil-siyahlı ekipte yeni yol haritasının 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne endekslendiği gelen bilgiler arasında. Şirketleşme konusundaki gelişmeler de şimdilik rafa kaldırılırken yönetimin göreve devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Bir yıl daha görev süresi bulunan yeşil-siyahlı yönetim bekleme moduna geçti. Başkan Mehmet Uz'un yakın çevresine görevi bırakacağı yönünde görüş belirttiği öne sürülürken, seçim sonrası olağanüstü kongre kararı alınması da muhtemel gözükmekte. 14 Mayıs'taki seçimin ardından yeşil-siyahlı yönetimin harekete geçerek yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

SEBAHATTİN ALP