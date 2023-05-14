2 gole buçuk milyon TL

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon sadece 17 puan toplayan ve küme düşen Denizlispor, maddi sıkıntılar içinde başladığı sezonda oyunculardan istediği verimi alamadı. 2. Lig'e gidişin kesinleşmesinin ardından birçok oyuncuyla yollarını ayıran Horoz'da santrfor Kevın Mayi ile de vedalaşılırken, Fransız futbolcunun kazandığı para dudak uçuklattı. Yeşil-siyahlıların en pahalı futbolcularından biri olan Mayi, sakatlık ve kırmızı kart giymedi. 17 maçta 1001 dakika süre alan ve asisti bulunmayan 30 yaşındaki Mayi'nin maç başı 145 bin liraya geldi. Mayi bu sezon rakip fileleri sadece 2 kez havalandırdı. 2022-2023 sezonu için 2 milyon 475 bin liraya anlaşan forvet oyuncusunun golü 1 milyon 237 bin liraya geldi.



2 GOL DE DEPLASMANDA

Bu sezon ilk golünü 10 Eylül'de deplasmanda Sakaryaspor'un 2-1 kazandığı maçta atan Mayi, ikinci ve son golünü ise 19 Aralık'ta Adana'da oynanan ve Denizlispor'un 3-2 kazandığı maçta kaydetmişti. Ümraniye'den 2021-22 sezonu başında transfer edilen Mayi, yeşilsiyahlı forma ile ilk sezonunda 5 gol kaydetmişti. 2023 yılında gol atamayan Mayi'nin sözleşmesi Mayıs ayı sonu itibariyle sona erdi. Mayi, ligin bitimine 4 maç varken de takımdan izin alıp ayrılmıştı.



SEBAHATTİN ALP

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