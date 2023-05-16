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Haberler Denizlispor Denizli’de kollar sıvandı

Denizli’de kollar sıvandı

16.5.2023

Gazete

Denizli’de kollar sıvandı
Spor Toto 1. Lig'den küme düşen Denizlispor'da gelecek planları için kollar sıvandı. Genel seçim beklentisi sona erdikten sonra, 2. Lig yapılanması için başkan Mehmet Uz ile teknik sorumlu Bülent Ertuğrul dün gidecek kalacak futbolcuların belirlenmesi ile ilgili bir araya geldiler. Genç çalıştırıcı Ertuğrul'un iç transferde gidecek ve kalacak futbolcuların isimlerini Başkan Uz ile paylaştığı, diğer yandan da borçların ödenip transferin açılması halinde, transfer edilebilecek futbolcu isimlerinin de gündeme geldiği öne sürüldü. A Takımda forma giyen isimlerden, genç futbolcular Berkant ve Samet Emre Gündüz haricindeki isimler U19 takımına geri döndüler. Son iki hafta deprem bölgesi takımlarından Adanaspor ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı için maçların bitmesine karşın, genç futbolcuların 31 Mayıs'a kadar antrenmanlara çıkacakları öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP
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