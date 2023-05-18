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Haberler Denizlispor Denizlispor’da şirketleşme bilmecesi

Denizlispor’da şirketleşme bilmecesi

18.5.2023

Gazete

Denizlispor’da şirketleşme bilmecesi

FIFA'DAN gelen iki dönem transfer yasağı nedeniyle, ayağında adeta pranga olan Denizlispor'da şirketleşme bilmecesi yaşanıyor. Şirketleşme hayata geçirilse bile yasak kalkmayacağı gibi, şirkete arz talebin ne olacağı kafalarda soru işareti bıraktı. TFF tarafından sezon içinde faaliyete geçirilmesine izin verilmeyen şirketleşme konusu, sezon bittikten sonra yeniden gündeme gelecek ama takım 2. Lig'e düştüğü için şirketin akıbeti belirsizliğini koruyor. Yeşil-siyahlı kurmaylar, şirketleşmeyi hayata geçirme sürecinde kolları sıvadılar. Ancak, transfer yasağının kalkmayacak olması ve şirketleşmeye arz talebin nasıl olacağı da kurmayların handikapları arasında bulunuyor.

SEBAHATTİN ALP

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