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Haberler Denizlispor Denizlispor’da kollar sıvanacak

Denizlispor’da kollar sıvanacak

20.5.2023

Gazete

Denizlispor’da kollar sıvanacak
Spor Toto 1. Lig'den tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşen Denizlispor'da yönetim bu hafta sonu sezonun resmen sona ermesiyle gelecek planlarına dönecek. Bu hafta sonunu da ligden çekilen Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı için oynamadan 3 puanla tamamlayacak olan Horoz'da, pazartesiden sonra önümüzdeki sezon için yol haritası çizilecek. Mevcut yönetimin yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, olağanüstü genel kurul kararı da alınması bekleniyor. Ayrıca transfer yasağı nedeniyle zor durumda kalan yeşil-siyahlılar as oyuncularının neredeyse tamamını da kaybetti. Teknik direktör Bülent Ertuğrul ve ekibinin de durumu belirsizliğini korurken, Denizlispor'da yönetim ligin resmen sona ermesinin ardından kulübü yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.

SEBAHATTİN ALP
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