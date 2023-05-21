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Haberler Denizlispor Denizlispor içe döndü

Denizlispor içe döndü

21.5.2023

Gazete

Denizlispor içe döndü
Tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da başkan Mehmet Uz ile teknik sorumlu Bülent Ertuğrul fikir alışverişlerini sürdürüyorlar. Transfer yasağına rağmen sözleşmesini feshetmeyen futbolcularla yeni sezonda yeniden anlaşma şansı olan yeşil-siyahlılar, mevcut kadrodaki tecrübeli isimlere teklif sunacak. U19 takımından gelecek yıl 2. Lig kadrosunda yer alacak 8-10 futbolcuyu netleştiren kurmaylar, bu hamle ile gençlerle tecrübeli isimleri harmanlamak istiyor. Yönetim takımda kalması istenilen tecrübeli isimleri ikna etmeye çalışacak.

SEBAHATTİN ALP
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