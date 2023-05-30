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Haberler Denizlispor Horoz’da karar günü

Horoz’da karar günü

30.5.2023

Gazete

Horoz’da karar günü
Spor Toto 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Denizlispor'da kritik gün geldi çattı. Maddi yetersizlik nedeniyle zor günler geçiren Horoz'da Asım Hamzaçebi ve Ömer Şişmanoğlu alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmişti. Aralarında Emre Sağlık, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz ve Muhammed Gönülaçar'ın da bulunduğu 10 as futbolcunun da kulübü federasyona şikayet ettiği ve yasal sürenin bugün sona ereceği öğrenildi. Yeşil-siyahlıların, Asım ve Ömer gibi federasyona giden 10 yıldızına da henüz ödeme yapmadığı ve oyuncuların bugün boşa çıkacağı öğrenildi. Bu arada transfer yasağı yeni sezon da süren Denizlispor'da yönetim iç transferde görüşmelere genç oyunculardan başladı.

ALİHAN İLE GÖRÜŞÜYORLAR
Yönetimin forvet hattında görev yapan 23 yaşındaki Alihan Kalkan ile masaya oturduğu ve yeni sezon için büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Alihan Kalkan geçtiğimiz sezon 4 karşılaşmada sadece 26 dakika forma giymişti.

SEBAHATTİN ALP

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