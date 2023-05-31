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Haberler Denizlispor Efsane kaptan acı konuştu

Efsane kaptan acı konuştu

31.5.2023

Gazete

Efsane kaptan acı konuştu
Yeni sezonda tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'un efsane kaptanı Bahtiyar Yorulmaz içini Yeni Asır'a döktü. 1983-1986 yılları arası Denizlispor forması giyen ve 2021'de başkanlık için adı geçen 67 yaşındaki Yorulmaz, "Hayatta her şey varmış, nereden nereye! Ben Denizlispor'da Bahtiyar oldum. Denizlispor'dan A Milli Takım'a kadar yükseldim. Biraz vicdan sahibi olan herkes, kulübün düştüğü duruma üzülür. Bu durumda kimsenin Denizlispor için elini taşın altına sokacağını düşünmüyorum. Endişeliyim, Denizlispor da amatöre kadar gerileyen Eskişehirspor'un durumuna düşebilir" dedi.

SEBAHATTİN ALP
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