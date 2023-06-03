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Haberler Denizlispor Horoz 3 koldan

Horoz 3 koldan

Kadroda yapılanma çalışmalarına başlayan yeşil-siyahlılarda Bekir ile anlaşılmasının ardından 3 isimle daha temas kuruldu.

SEBAHATTİN ALP

3.6.2023

Gazete

Horoz 3 koldan
Yeni sezonda 2.Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da yapılanma çerçevesinde, anlaşmaya varılan forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'den sonra sağ bek Emre Sağlık ile de temasa geçildi. Hakan Çinemre ve kaptan Gökhan Süzen ile de görüşüleceği belirtildi.

KALMAYI DÜŞÜNÜYOR
TFF 2.Lig'de tutunmak için gençler ile tecrübelileri harmanlayarak yeni bir kadro oluşturmanın peşinde olan Denizlispor'da kurmaylar, bu konuda yol almaya başladı. Bekir Turaç Böke'den sonra Emre Sağlık ile temasa geçildiği öğrenildi. Birçok takımdan teklif alan Denizli doğumlu futbolcunun maddi konularda anlaşılması halinde kalmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında. Geçen sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşında ki Emre Sağlık, kupada 1 gol kaydetmişti.

CEVAP BEKLENİYOR
Hakan Çinemre ve kaptan Gökhan Süzen ile de takımda kalması için görüşüleceği belirtildi. Teklif götürülen isimlerden özel durumu olduğunu belirten Okan Derici ile ailevi sıkıntıları olduğunu bildiren Erdal Akdarı'nın cevapları bekleniyor.

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