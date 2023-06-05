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Denizlispor tesisi koyunlara kaldı

TFF 2. Lig’e düşmenin üzüntüsünü yaşayan yeşil-siyahlıların tesislerinde koyunların otlaması taraftarların tepkisini çekti.

SEBAHATTİN ALP

5.6.2023

Gazete

Denizlispor tesisi koyunlara kaldı
TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra dağılan kadrosunu ana hatlarıyla koruyabilmak için futbolcularla görüşmelere başlayan transfer yasaklısı Denizlispor'da sosyal medyadaki bir görüntü taraftarı kızdırdı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafta Denizlispor'un antrenmanlarını yaptığı Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki sahada koyunların otlatıldığı görüldü. Taraftarlar küme düştükten sonra sessizliğe bürünen kulüpteki şaşırtan görüntüye isyan etti. Sosyal medyada tepkisini dile getiren Adem Gücükoğlu isimli taraftar "Tüm ülkeye reklam olduk" derken, Baki Işıklı da "Yönetimdeki boşvermişlik tavan yaptı. Profesyonel takımın antrenman sahası ne halde" yorumunu yaptı. Murat Putgül "Hem biçme hem gübreleme gayet mantıklı bir uygulama. Tebrik ediyorum" şeklinde espri yaparken, Atila Karaman ise, "Yönetim kurbanlıkları sahaya sürmüş" ifadelerini kullandı.
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