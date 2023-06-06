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Haberler Denizlispor Denizlispor’da Kadir süre istedi

Denizlispor’da Kadir süre istedi

SEBAHATTİN ALP

6.6.2023

Gazete

Denizlispor’da Kadir süre istedi
Denizlispor'un yeni sezonda kadrosunda görmek istediği isimlerden olan Kadir Kurt, yeşil-siyahlı kurmaylarla yaptığı görüşmede düşünmek için süre istediğini açıkladı. Denizlispor'un temas kurduğu futbolcular arasında yer alan başarılı stoper Kadir Kurt, memleketinin takımında oynayıp oynamamakta kararsız. Denizlispor için görüşme yaptığın doğrulayan 23 yaşındaki Kadir Kurt, ilk görüşmeden net bir karar çıkmadığını açıkladı. Maddi konuları hiç konuşmadıklarını belirten Kadir, "Kararsızım. İnşallah hayırlısı olur" demekle yetindi. Birçok taliplisi bulunan Kadir, Horoz'un 2. Lig kadrosunda mutlaka kadrosunda görmek istediği isimlerin başında geliyor. Transfer yasağı nedeniyle, hareket alanı kısıtlı olan Denizlispor'da gözler kiralık futbolculara çevrilmiş durumda
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