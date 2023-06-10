Nereden nereye?

Spor Toto 1. Lig'den 2. Lig'e düşerek büyük bir hüsran yaşayan Denizlispor'da kaleci Abdülkadir Sünger'ın yıldızı söndü. Horoz'un 2021- 2022 sezonunda Galatasa- ray'ı Türkiye Kupası'ndan elediği İstanbul'daki 5. Tur maçında, kalesinde devleşen genç file bekçisi Abdülkadir Sünger, 120 dakikalık randevuda penaltılar sonrası zaferi getiren isim olarak çok konuşulmuştu. 23 yaşındaki kaleci başta Galatasaray olmak üzere, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor'un talipli olduğu Abdülkadir'in bir anda yıldızı parladı ve ivme yakaladı. Yeni Asır'da 'Galatasaray'ı yıkan aslan dövmeli çocuk' başlığı ile 1. sayfada manşette yer bulan Abdülkadir, kulübü Denizli ile birlikte kariyer düşüşü yaşadı. Gelecek sezon 2. Lig'de Denizlispor'un kalesini koruyacak olan Abdülkadir Sünger, yeniden çıkış yakalayabilmenin hesapları içinde.

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