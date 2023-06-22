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Haberler Denizlispor Denizli’de tatil krizi

Denizli’de tatil krizi

Sezona erken başlayan Horoz’da gençler Ahmet Tekin ve Atakan Demir otel rezervasyonunu gerekçe göstererek izin isteyince kadro dışı kaldı.

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de tatil krizi

Tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da şimdi de tatil krizi patlak verdi. Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok as futbolcusunu kaybeden Denizlispor sessiz sedasız genç oyuncularla sezon hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular, çalışmaların ne zaman başlayacakları yönünde bilgileri olmadığı için önceden yaptıkları tatil programları nedeniyle il dışına çıktılar. 20 Haziran'da çalışmalara başlama kararı alan teknik heyet, bu kararını 18 Haziran'da futbolculara bildirince kriz çıktı.

ERTUĞRUL SERT ÇIKTI

Birçok futbolcunun bu nedenle tatilini yarıda kesmek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Tatilde olan Ahmet Tekin ile Atakan Demir'in ise 20'sinde başlayacak olan çalışmalar öncesinde 2 gün izin istedikleri bu nedenle de kadro dışı bırakıldıkları iddia edildi. Yardımcı antrenör İbrahim Çelik'in iki futbolcunun izin talebini Teknik Sorumlu Bülent Ertuğrul'a ilettiği, genç çalıştırıcının da 'bugün gelmeyeceklerse hiç gelmesinler' diyerek sert çıktığı öne sürüldü. Teknik heyetin konuyla ilgili yeni yönetimine nasıl bir rapor verdiği, iki futbolcu hakkında profesyonel şubenin tavrının nasıl olacağı da merak konusu oldu.

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