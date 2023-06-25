Bodrumspor Özgür’de ısrarcı

Spor Toto 1. Lig'de İsmet Taşdemir'le yola devam kararı alan Bodrumspor'da transfer çalışmaları sürerken, Özgür Özkaya ısrarı da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Altay'da forma giyen deneyimli sol bek için siyah-beyazlı kurmaylarla temasa geçen yeşil-beyazlıların cevap beklediği ifade edilirken, İzmir ekibinin kadroda fire vermek istememesi transferi zora sokuyor. Gökdeniz'in bonservisini alarak iç transfere çok hızlı başlayan Muğla temsilcisi, Özgür transferini bitiremezse listesinde yer alan diğer isimlere yönelecek. Umar Aminu ve kaleci Diogo Sousa'nın da takımda kalacağı öğrenilirken, yeşil-beyazlıların bayram sonrasında dış transferde imzaları attıracağı ifade edildi.