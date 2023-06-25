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Denizlispor’da Atakan da gitti

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da Atakan da gitti
Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da tatil krizi devam ediyor. Transfer yasaklı olduğu için kadro darlığı çeken yeşil siyahlılarda, genç futbolculardan sol bek Atakan Demir de takımdan ayrıldı. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Demir, teknik heyeti suçladı. Ayın 20'sinde başlayacak antrenmanları 2 gün önceden 18 Haziran'da futbolculara mesaj yoluyla bildirildiğini belirten Demir, "Futbolcu arkadaşların çoğu, 'keşke daha önceden bildirseydiniz. Tatili bayrama göre yapmıştık. Yarıda kesmek zorunda kalacağız' şeklinde tepki gösterdiler. Ayın 20'sinde saat 18.00'de toplanma, 19.00'da antrenman vardı. Saat 17.50'de kaleci antrenörü Okan Kayhan aradı ve 'Aslanım bugün kadro çok geniş. Sen bizimle çıkmayacaksın' dedi. Ben'de 'Tamam hocam, sorun değil' dedim ve tesislerden eve döndüm. Evde iken futbolcuların Whatsapp grubundan çıkarıldığımı gördüm. Hocayı aradım açmadı. Benim yerime daha küçük yaştaki 2007-2008'li arkadaşları almışlar" dedi.
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