Denizli’de Emre telaşı

Spor Toto 1. Lig'den küme düşerek birçok yıldızını kaybeden Denizlispor'da, Emre Sağlık telaşı yaşanıyor. Yeşil-siyahlılarda sözleşmesi sona eren Emre Sağlık, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara duygusal bir veda etti. Mesajında, "25 yıl yuvam diye bildiğim Denizlispor'umu ligde tutmaya gücüm yetmedi ama bir saniye bile olsa gözümü kırpmadım, nöbet yerimi terk etmedim. Bugün itibari ile sözleşmem bitti. Hikaye bittiğinde ve kitap kapatıldığında vedalar canınızı yakıyor" ifadelerini kullandı. Ancak yönetim, alt yapıdan yetişen Emre Sağlık ile bayram sonunda yeniden masaya oturarak kadroda tutmaya çalışacak. 25 yaşındaki sağ bek bu sezon 23 karşılaşmada forma giyerken bir asistle takımına skor katkısı da yaptı.