Gençlere güveniyor

Gençlerden oluşan kadro ile çalışmalara başlayan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, futbolculara pratik ve teorik olarak çalışmanın yanısıra sıra konuşmalarıyla da motivasyonlarını arttırmayı amaçlıyor. Genç futbolcularla sık sık konuşan teknik direktör Bülent Ertuğrul, sahada yaptıkları hataları birebir gösterirken, antrenman öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla futbolcuların motivasyonlarının artmasını sağlıyor.

Futbolculara hitaben, "Sizleri buraya getiren yeteneğinizdir, ancak burada tutacak olan karakterinizdir" diye konuşan Ertuğrul, " Denizlispor'un geleceği altyapıda. Hangi yaş grubu olursa olsun, yetenekli olanları A takım bünyesine aldık. Transfer yasağımız olduğu için genç futbolculara fırsat doğdu. Onlarda bu fırsatı iyi değerlendirmeli" dedi.

Kendilerinin geçmişte daha zor şartlarda çalışıp oynadıklarını hatırlatan Ertuğrul, "Yeri geldi çok az paraları bölüştük ama takımdaşlık ruhumuz asla kaybolmadı. Sahaya çıkınca da elimizden geleni sahaya yansıttık. Bu zamanda forma ve arma aşkı kalmamış. Her şey para olmuş" dedi.