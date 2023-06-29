Horoz’da görüşmeler sürüyor

TFF 2. Lig'e düştükten sonra birçok isimle yollarını ayıran Denizlispor'da A Takımla sözleşmesi biten futbolculardan 8 ismi kulüpte tutmak için çabalayan teknik heyet, bu konuda raporu yönetime sundu. Yönetim bu isimlerle görüşmelerini sürdürürken, sosyal medyadan ayrılık mesajları veren Emre Sağlık'a kapıların henüz kapanmadığı öğrenildi. Öte yandan Horoz, bayramın 4. günü tekrar topbaşı yapacak. Diğer takımlar çalışmalarını bayram sonrasına bırakırken, genç ağırlıklı 29 futbolcuyla çalışan yeşil siyahlılar işi sıkı tutuyor. Bayram sonrası çalışmalara geçen sezonun kaptanı Gökhan Süzen'in de katılacağı öğrenildi.