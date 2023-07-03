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Haberler Denizlispor Ertuğrul taviz vermeyecek

Ertuğrul taviz vermeyecek

SEBAHATTİN ALP
Ertuğrul taviz vermeyecek
2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da teknik kadro olarak takımda önce birlik beraberliğin sağlanması için çabalayacaklarının altını çizen teknik direktör Bülent Ertuğrul, genç futbolculara yol haritası niteliğinde önerilerde bulundu. Ertuğrul, "Takımdaşlığı iyi olan, doğru çalışan, birlik ve beraberliği bozmayan oyuncular Denizlispor'da profesyonel olacak. Futbolcuların tüm ölçümlerine baktık. 15 yaşındaki çocuk, testlerde 20 yaşındaki takım arkadaşından fiziksel olarak daha iyi çıkıyor" dedi. Yetenekli gençleri fiziksel anlamda geliştirip taktik zeka ile beraber bir yerlere getirmeye çalışacaklarını kaydeden Ertuğrul, "Ben isme değil performansa bakarım. Gençlere her antrenman, her maç bir fırsat diyorum. Bu fırsatları değerlendiren bir yerlere gelir. Söylediklerimizi uygulayan bizle devam eder, yapmayan alta geri döner. Profesyonellik sadece kağıt üzerinde olmaz, yaşantınla, konuşmanla, oturup kalkmanla, davranışınla olur" dedi.
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