Denizli’ye kötü haber

Geçtiğimiz sezon paraşütsüz düşüşünü engelleyemeyen ve 1. Lig'e veda edip büyük hayal kırıklığı yaşayan Deniz temsilcisi, sponsorluklarını da kaybetmeye başladı. 2021-2022 sezonunda isim sponsorluğunu üstlenen Altaş Yatırım, yeşil siyahlı ekibin 2. Lig'e düşmesiyle anlaşmasını sona erdirdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından maddi sıkıntılarla boğuşan Denizli yönetimi bu kararla birlikte iyice sarsıldı. Yeni sezonda nereden kaynak yaratılacağı ve sponsorluk konusunda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Bu arada yeni sezon hazırlıklarına başlayan Denizli'de oyunculara iki günlük izin verilirken pazartesi günü çalışmalara yine kendi tesislerinde başlayacak. Horoz, önce Afyon, ardından Burdur'da iki etap kampına katılacak.