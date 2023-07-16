Denizlispor’da Yaman vefat etti

Denizlispor'un iz bırakan kalecilerinden Erol Yaman 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Denizlispor'da 1967-1973 yılları arasında kalesini başarıyla koruyan ancak yaşadığı önemli sakatlık nedeniyle futbolu erken bırakmak zorunda kalan Yaman'ın cenazesi dün Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nden öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Denizlispor, sosyal medya hesaplarından "Denizlispor'umuzun unutulmaz kalecilerinden, eski yönetim kurulu üyemiz İsmail Ali Yaman'ın babası M. Erol Yaman'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.