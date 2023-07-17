Horoz’da Emre krizi

Birinci Lig'den İkinci Lig'e düşen ve tarihinin en kötü günlerini geçiren Denizlispor'da Emre Sağlık krizi patlak verdi. Transfer yasağı bulunan ve maddi zorluklar nedeniyle kadrosunun çok büyük bir kısmını kaybeden yeşil-siyahlıların takımda tutmak istediği 25 yaşındaki defans oyuncusu daha önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmem bitti. Hikaye bittiğinde ve kitap kapatıldığında vedalar canınızı yakıyor" ifadelerini kullanarak kulübe veda etmişti. Ancak bu açıklamaya rağmen bayram sonrası Emre ile yakın temasa geçen ve takımda kalması için yoğun çaba sarf eden yönetim oyuncuyu ikna edemedi. İddiaya göre; yönetimin teklifi ettiği parayı Emre'nin kabul ettiği, sonrasında ise menajerinin devreye girip rakamı 3,5 milyon liraya yükselttiği öğrenildi.

'KULÜBE GİREMEZ' TEPKİSİ

Maddi anlaşmazlık nedeniyle anlaşma gerçekleşmezken, başkan Mehmet Uz'un oldukça sinirlenerek alt yapıdan yetişen oyuncuyla aradaki köprüleri tamamen attığı iddia edildi. Başkan Uz'un kulüp binasında yüksek sesle, "O Emre bundan böyle kulüp binasından içeri giremeyecek" diyerek tepkisini dile getirdiği gelen bilgiler arasında. Denizli altyapısından yetişen Emre Sağlık, Denizli BŞB, Kızılcabölük ve Ağrı 1970'te kiralık oynadıktan sonra tekrar Horoz'a dönmüş ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.