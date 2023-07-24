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Denizlispor’da gençler göze girdi

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da gençler göze girdi
TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Maddi sıkıntı ve transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Horoz gelecek için umut verdi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Maçta bizim için skor değil, planladığımız oyunu sahaya yansıtmak önemliydi. Görev alan tüm oyuncularım planımıza sadık kalarak mücadele etmeye çalıştı. Sezon öncesi en ciddi sınavımızı iyi verdiğimizi söyleyebilirim. Bu maç, eksiklerimizi görmek ve bunlar üzerinde yapacağımız çalışmalar konusunda da bize yol gösterici oldu" dedi.
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