Horoz köşeye sıkıştı

Birinci Lig'den geçen sezon küme düşerek maddi darboğaz içine giren Denizlispor iyice köşeye sıkıştı. Ekonomik sıkıntı nedeniyle mevcut kadrosundan birçok oyuncusuyla yollarını ayıran ve bu nedenle ağustos ayında Olağanüstü Genel Kurul kararı alan başkan Mehmet Uz, takıma geri döndürmek istediği oyuncuların talebi karşısında şoke oldu. Takımdan ayrılan ve kulüp bulamayan Mustafa Çeçenoglu, Oğuz Yılmaz, Emre Sağlık, Okan Derici, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen ve Alihan Kalkan, yeşil-siyahlı yönetimden toplamda 35 milyon lira imza parası istedi. Denizlispor başkanı Mehmet Uz, takım bulamayan 7 futbolcunun geri dönmek için 5'er milyon lira istediklerini hatırlatırken, "Bu parayı vermem. Gelecek olan kişi versin de göreyim onları" dedi. Menisküs olan ve henüz takım bulamayan Oğuz'un bile 5 milyon liradan kapı açtığını belirten Uz, adeta ağız birliği eden 7 futbolcunun maliyetinin 35 milyon lirayı bulduğunu belirterek, "Bu parayı onları vereceğime üstüne 100 milyon daha koyup, transfer yasağının kaldırılması için çalışırdım. Ama artık yokum. Kim bu paraları verecekse gelsin" dedi.

SADECE 4 OYUNCU TRANSFER YAPTI

Denizlispor'un 2. Lig'e düşmesiyle birlikte adeta yaprak dökümü yaşanırken, toplam 14 futbolcu kulüpten ayrılmıştı. Kadro neredeyse tamamen boşalırken bu oyunculardan sadece 4'ü şu ana kadar kulüp buldu. Muhammmed Gönülaçar, Bodrumspor'a; Kadir Kurt, Manisa FK'ya; Ömer Şişmanoğlu, Iğdır FK'ya ve Hakan Çinemre de Arnavutköy'e imza attı. Yeşil-siyahlı ekipte son olarak Özer de sözleşmesini tek taraflı feshederken, ayrılanların sayısı 19'a çıktı.