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Haberler Denizlispor Denizlispor’da ayrılık rüzgarı

Denizlispor’da ayrılık rüzgarı

Denizlispor’da ayrılık rüzgarı
TFF 2. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da ayrılık rüzgarı sürüyor. Son 2 sezondur yeşil-siyahlı formayı terleten ve geçtiğimiz sezon 20 maçta görev alarak 1 gol atan Erdal Akdarı, eski kulübü Tuzlaspor ile anlaşmaya çok yakın. Denizli temsilcisi, 9 sezonun ardından 1. Lig'e veda ederek 2. Lig'e gerileyip büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Son olarak 30 yaşındaki defans oyuncusu Akdarı'yı elinden kaçıran Horoz, sözleşmesi biten oyuncu ile yeniden anlaşma sağlayamadı. Tuzla ekibi ile masaya oturan ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan deneyimli savunmacının önümüzdeki günlerde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor. Tecrübeli isim 2017-2018 yıllarında Tuzlaspor formasını terletmişti.
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