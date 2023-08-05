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Denizlispor’da antrenman iptal

Denizlispor’da alacaklarından kaynaklı antrenmana çıkmak istemeyen 2 futbolcuya teknik ekip de destek verince, dün gerçekleştirilmesi planlanan antrenman iptal edildi.

İHA
Denizlispor’da antrenman iptal
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Denizlispor'da ligin başlamasına çok kısa bir süre kala ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Bu çerçevede Horozlarda dün gerçekleştirilmesi beklenen antrenman futbolculardan Muhammet Özkan ve Bekir Böke'nin alacaklarını alamadıkları için antrenmana çıkmak istememesi ve teknik heyetin de kendilerine destek vermesi üzerine antrenman iptal edildi. İptal edilen antrenman sonrasında 2 gün izin alan futbolcuların pazartesi günü ilk idmanlarına çıkması bekleniyor.
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