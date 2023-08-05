Horoz’da boykot

Denizlispor'da yaşanan maddi kriz sonrası futbolcular isyan bayrağını açtı. Ekonomik bunalım nedeniyle kampa gidemeyen ve hazırlıklarını Denizli'de sürdüren yeşil-siyahlılarda kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle futbolcular dünkü idmanı boykot etti. Denizli'de 42 derece sıcakta antrenman yapmak zorunda kalan futbolcular yönetimin 15 gün önce verdiği ödeme sözü yerine getirilmeyince, antrenmana çıkmadılar. Kulüpte yetkili kimsenin olmayışı da bardağı taşırdı.

ERTUĞRUL: YA HEP, YA HİÇ

Teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Bugün (cuma) için Başkan Mehmet Uz ödeme sözü verdi. Bayram sonrası ödeme yapılacağını söylediler. Bayram geçeli 35 gün oldu. Teknik heyet olarak bizler 4 aydır para almadık. Personel ödeme bekliyor. Bıçak kemiğe dayandı. Futbolcular antrenmana çıkmayacaklarını söylediler. Ne yapabilirim, haklılar. Geçen teknik heyet olarak bize ödeme yapmak istediler. Futbolcular ve personele ödeme yapılmayacağını öğrenince, 'Sadece bizim almamız doğru olmaz' dedik ve para almak istemedik. Biz bir takımız. Hep beraber sevinip hep beraber üzüleceğiz. "Ya hep ya hiç" dedi.

ÇOK KÖTÜ ZAMANDAYIZ

Takımdaki futbolcuların Denizlili futbolculardan oluştuğunu kaydeden Ertuğrul, "Kendi çocuklarımıza bakamayacaksak, ihtiyaçlarını karşılayamayacaksak yazık. Çocuklar asgari ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Eskiyen ayakkabılarının yenisini alamıyorlar. Ceplerinde para yok. Çok büyük paralar da değil istenen. Asgari ücretleri verilecek. Kampa gidemedik. Takımlar kampta, biz maç yapacak takım bulamıyoruz. Çok kötü zamandayız" diye konuştu.