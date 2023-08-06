Horoz’da izinli çözüm

Maddi darboğaz nedeniyle paralarını alamayan ve bu nedenle antrenmanları boykot eden Denizlispor'lu futbolculara teknik direktör Bülent Ertuğrul izin verdi. Normalde pazar günü izin yapıp pazartesi günü toplanan yeşil siyahlılar pazartesi günü öğleden sonraya kadar 2,5 gün izin yapacak. 3 aydır maaş alamayan personelde futbolcular gelmediği için dün de mesai yapmadılar. Para konusu henüz çözüme kavuşmayan Denizlispor'da yönetimin yapacağı olağanüstü kongre 10 Ağustos'ta yapılacak.

KRİTİK GÜN 17 AĞUSTOS

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 17 Ağustos'a ötelenecek. Kongre kararı nedeniyle yönetimsel boşluk yaşanan Denizlispor'da çözüm odaklı muhatap bulunamadığı için, sürecin çıkmaza girdiği gelen haberler arasında. Maçların başlamasına 3 hafta kala henüz futbolcuların lisanslarının bile çıkarılamadığı öğrenilirken yaşanılacak gelişmeler merakla bekleniyor.