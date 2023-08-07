Başkan Uz’dan çarpıcı sözler

TFF 2. Lig'e kadrosu dağılarak düşen transfer yasaklısı Denizlispor'da 10-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz başkan adayı çıkmazken, Başkan Mehmet Uz çarpıcı açıklamalar yaptı. İç transferde takımdan ayrılıp kulüp bulamayan isimleri kalmaya ikna edemeyen, cuma günü kadroda kalan genç oyuncuların yaptığı antrenman boykotuyla da sarsılan Denizlispor'da Uz, Olağanüstü Genel Kurul'da tüm gerçekleri ve yaşananları anlatacağını açıkladı.

ADAYLIK ÇAĞRISI YAPTI

Denizlispor'un ayakta kalabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Uz, "Bu takım 2 sezon önce, 10 gün içinde yaptığı transferlerle bugünlere kadar gelmiştir. Kulübe sahip çıkanlar bellidir. Ancak bu destek yeterli değildir. Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar tüm fedakarlıkları yaptık. Belli insanların desteğiyle kulübün ayakta kalması mümkün değildir" dedi. Sözlerini "Bugüne kadar eleştirilere sessiz kalışımız korktuğumuz veya söyleyecek bir şey olmadığından değil, kulübümüzün zarar görmesine engel olmak içindir" diyerek sürdüren Uz, "Bu kulüp hiç birimizin değil ama hepimizin. Tüm şehrin desteğine ihtiyaç var. Biz veya gelecek başka bir yönetimin verilecek destekle başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Bizi eleştirerek görevi bırakmamızı isteyenlerin, 10 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurula gelerek aday olmalarını bekliyorum" şeklinde konuştu.

'AYRILANLARA TEKLİF SUNDUK'

Başkan Mehmet Uz, geçen sezon takımda forma giyip de sözleşmesi bittikten sonra da kentteki halı sahalarda idmanlara çıkan futbolcularla ilgili açıklama yaptı. Bahsi geçen konularla ilgili yabancı futbolcular dışındaki bütün futbolcularla görüştüklerini açıklayan Uz, "Yabancı oyuncular hariç sözleşmesi sona eren tüm futbolculara bütçemiz dahilinde tekliflerimizi sunduk. Ancak oyuncuların talep ettiği transfer ücretini karşılamamız mümkün değildir. Ödeyemeyeceğimiz ve kulübümüzü daha büyük ekonomik çıkmaza sokacak sözleşmelere imza atmamız beklenmemelidir. Kulübümüzle sözleşme imzalama imkânı olan tüm oyuncularımıza, kapımız her zaman açık" dedi.