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Haberler Denizlispor Kritik gün

Kritik gün

Henüz resmi bir başkan adayının çıkmadığı yeşil-siyahlılarda genel kurul toplantısı saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamazsa 17 Ağustos’ta yapılacak.

SEBAHATTİN ALP
Kritik gün
Denizlispor'da beklenen kritik gün geldi. Yeşil-siyahlıların seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı bugün saat 18.30'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 17 Ağustos Perşembe günü yine aynı yer ve saatte olağanüstü kongre yapılacak. Ağustos ayının tatilin yoğun olduğu dönem olması nedeniyle, bugünkü kongrede çoğunluk sağlanması beklenmiyor. Maddi olarak zor günler geçiren, transfer yasağı olan ve kadrosu dağılan Horoz'da mevcut başkan Mehmet Uz dahil resmi olarak başkanlık adaylığını açıklayan kimse bulunmuyor.
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