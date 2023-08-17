Horoz bilet kesti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, performanslarını yeterli bulmadığı 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Antrenmanlarını bir gün tek bir gün çift devam ettiren ekipte beklenen seviyeye gelemeyen Alaattin Öner, Emir Toprak Dinç ve Oğuzhan Sarı'nın U19 takımıyla antrenmanlara çıkması kararlaştırılırken bu futbolcuların takım bulmaları halinde gitmelerine izin verileceği belirtildi.

'KENDİNE BAKACAKSIN'

Ertuğrul, kadro dışı bırakılan futbolcuların performanslarında ilerleme olmadığı için bu kararı aldıklarını belirterek, "Bu iş profesyonellik gerektirir. U19'da bile iyi performans sergilemeyenler ile yolları ayırdık. Kim iyiyse o formayı kapar" dedi. Bu arada kulüp bir süredir temasta olduğu futbolcusu Gökhan Süzen ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledi.

DENİZLİSPOR'DA KONGRE GÜNÜ

Denizlispor'un olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Geçen hafta yasal çoğunluk sağlanamadığı için toplanamayan kongre, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da çoğunluk aranmadan yapılacak. Denizlispor'da başkan adayı olarak resmen kimse çıkmazken, başka adayı çıkmadığı takdirde 2 yıldır başkanlığı yürüten Mehmet Uz'un kongrede yeniden göreve gelmesi bekleniyor.

DENİZLİ'YE ACI HABER

Denizlispor eski başkanlarından (1999-2000) Selami Urhan, Kuşadası'nda geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumdu. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde iki kez kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Urhan, yoğun uğraşlara cevap vermeyerek hayatını kaybetti. Denizlispor'un, UEFA da 4. tura kadar yükselmesinde de emeği geçen Urhan'ın vefatı yeşil siyahlı camiada üzüntüye neden oldu.