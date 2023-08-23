Horoz’da hedef iyi bir baslangıç

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında pazar günü deplasmanda Amed Sportif ile karşılaşacak Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul lige puan ya da puanlarla başlamak istediklerini söyledi. Ertuğrul, "Gökhan Süzen ve Emre Sağlık'la yeniden anlaşarak iki tecrübeli oyuncuyu kadromuzda tuttuk. Geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takımla karşılaşacağız. Zor bir deplasman. Elimizden geleni yaparak sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Bu maçtan istediğimizi alarak ayrılırsak lige moral açısından da iyi bir başlangıç yapmış olacağız. İnşallah birlik beraberlik içerisinde hedefimize ulaşacağız" dedi.