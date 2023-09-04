Horoz’a teselli

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 mağlup olarak sezona yenilgiyle başlayan Denizlispor, evindeki 2'nci hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. 15. dakikada Bekir Turaç'ın düşürülmesiyle kazanılan faul atışında Gökhan'ın 25 metreden şutu barajdan döndü, tekrar Gökhan vurdu, Bekir'in kale sahası önünden kafa vuruşu kalecide kaldı. 42'de İbrahim Can soldan ceza alanına girdi, kale sahasına ortasında Nadir'in kafa vuruşu üst direkten geri geldi, Özcan kafa ile tamamladı, kaleci Abdülkadir rahat şekilde bloke etti. 45+2'de Gökhan'ın uzun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Emre'nin sert şutu yan direkten auta çıktı. 45+4'de Berkant sağdan ortaladı, Bekir istediği gibi vuranadı, topu önünde bulan Mustafa'nın sert şutu direğin dibinden auta çıktı. İlk yarı golsüz sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

53'te sağdan gelişen atakta Berkan Burak'ın ortasında, kale sahası önünde Özcan'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1. 69'da Berkan Burak'ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Abdülkadir iki hamlede önledi. 73'te ceza alanı ön çizgisi köşesinde kazanılan faul atışında topun arkasına geçen tecrübeli ayak Gökhan, sert vurdu ve beraberliği sağladı. 1-1. 90+5'de Bekir'in şutunu 90'dan çıkaran kaleci Hayrullah takımı adına mutlak golü önledi. Mücadele 1-1 sona erdi.

125 GÜN SONRA TARAFTARLA BULUŞTU

Denizlispor, 125 gün aradan sonra taraftarıyla buluşurken, Yeşil-siyahlı taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi. Mücadeleyi yaklaşık bin 500 kişi izledi. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Horoz, ilk hafta deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 kaybetmişti.