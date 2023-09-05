Horoz puanla tanıştı

İlk kez mücadele ettiği TFF 2'nci Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 kaybeden Denizlispor, 2'nci hafta puanla tanıştı. Evinde Karaman FK'yı konuk eden yeşil-siyahlılar 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Tecrübeli kaptanı Gökhan Süzen'le golü bulan Denizlispor 1 puana razı oldu. Horoz genç kadrosuyla ise gelecek adına umut verdi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, eşitliği yakaladıktan sonra taraftarın da desteği ile galibiyet golü için mücadele ettiklerini belirterek, "Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Ben takımımdan umutluyum. Her geçen gün daha iyi duruma geleceğiz. 3. bölgede pozisyon üretmede sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sezon U19'da oynayan 6-7 futbolcumuz A Takım'da direkt oynuyor. Profesyonel kimlik kazanmak kolay değil. Tekrar istiyor, zaman istiyor" yorumunu yaptı.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Kırmızı kart gördüğü anı da anlatan Ertuğrul, maç esnasında top rakipten gelmesine karşın ofsayt bayrağı kaldıran yan hakeme itiraz için gittiğini belirtti. Ertuğrul, "Hakeme küfür etmedim. Sadece topun rakipten geldiğini ve bunu kaçırdığını söyledim. Maçın hakemi de teknik alanı ihlalden ve şiddetli bir şekilde yan hakeme gitmemden dolayı kırmızı kart gösterdi" diye tepki gösterdi.