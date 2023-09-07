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Haberler Denizlispor Kale emin ellerde

Kale emin ellerde

Denizlispor’da Hüseyin Altıntaş’ın ayrılmasının ardından bir numaralı file bekçisi olan Abdülkadir formuyla göz doldurdu.

SEBAHATTİN ALP
Kale emin ellerde

Tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da transfer yasağı ve yaşanan maddi krize rağmen kadrodaki oyuncuların performansı alkış topluyor. Geçen sezon aralıklarla oynayan file bekçisi Abdülkadir Sünger, as kaleci Hüseyin Altıntaş'ın takımdan ayrılmasıyla eldivenleri eline geçirmişti. 23 yaşındaki genç file bekçisi ligdeki ilk iki maçtaki performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Abdülkadir özellikle Karaman FK maçında yediği 1 gole rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla bir puanın kazanılmasında önemli pay sahibi oldu.

İLK HEDEF ISPARTA 32 MAÇI

Bu arada ligde ilk iki maçta 1 puan toplayan Denizlispor, Isparta 32 maçına odaklandı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, Karaman FK karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için Isparta'da takımıyla birlikte sahada olamayacak.

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