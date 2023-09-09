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Denizlispor’a ağır ceza geldi

PFDK, Karaman FK maçı sonrası kulübe toplam 57 bin lira ceza verdi.

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’a ağır ceza geldi
TFF Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Denizlispor'a ceza yağdırdı. TFF 2. Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlı kulüp, Karaman FK maçında rakip takım seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 48.000.-TL para cezası aldı. Denizlispor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir de ihtar cezası aldı. Denizlispor Teknik Sorumlusu Bülent Ertuğrul'a da, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş ve 9 bin lira para cezası verildi. Kulüp toplam 57 bir lira para cezası ödemeye mahkum edilirken teknik patron Ertuğrul, yarın Isparta deplasmanında kulübede yer alamayacak.
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