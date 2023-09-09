Denizlispor’a ağır ceza geldi

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Denizlispor'a ceza yağdırdı. TFF 2. Lig'de mücadele eden yeşil-siyahlı kulüp, Karaman FK maçında rakip takım seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 48.000.-TL para cezası aldı. Denizlispor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir de ihtar cezası aldı. Denizlispor Teknik Sorumlusu Bülent Ertuğrul'a da, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş ve 9 bin lira para cezası verildi. Kulüp toplam 57 bir lira para cezası ödemeye mahkum edilirken teknik patron Ertuğrul, yarın Isparta deplasmanında kulübede yer alamayacak.