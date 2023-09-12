Denizlispor kaçana yanıyor

Transfer yasağı olduğu için TFF 2. Lig'e genç bir kadro ile başlayan Denizlispor, son Isparta 32 deplasmanından da yenilgi ile ayrılırken, teknik direktör Bülent Ertuğrul kötü gidişi tecrübesizliğe bağladı. Ispartaspor karşısında tecrübesizliğin kurbanı olduklarını açıklayan Ertuğrul, son vuruşlardaki başarısızlık ve final paslarında tercih hataları nedeniyle çok rahat puan çıkaracakları maçtan eli boş döndüklerini söyledi.

ATAMAYA ATARLAR KURALI İŞLEDİ

İlk yarıda 3 net gol pozisyonuna girdiklerini belirten Ertuğrul, "Maça istekli başladık. Maçın başında bir topumuz direkten döndü. Rakip ise 1 net pozisyon buldu. İyi mücadele ettik ama atamayana atarlar kuralı işledi. 1-1'i yakaladıktan sonra yine net pozisyon bulduk. 2-1 yenik duruma düştükten sonra da Alihan ve Bekir Turaç ile mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremedik. 3-4 tecrübeli isim olsa, farklı yerlerde olabilirdik. Yapacak bir şey yok" dedi.