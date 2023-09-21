  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor zorlu virajda

Denizlispor zorlu virajda

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor zorlu virajda
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Bld galibiyeti ile moral bulan Denizlispor, ligde zorlu bir viraja giriyor. Horoz, cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçıyla birlikte zorlu maç trafiğine girecek. Yeşil-siyahlılar bu maçın ardından sırasıyla 24Erzincan (İ), Fethiyespor (D), İnegölspor (İ), Kastamonu (D) ve Iğdırspor (İ) ile mücadele edecek. Evinde yenilmeyen ve 2 maçta 4 puan toplayan Denizli ekibi deplasmandan puan getiremedi ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0, Isparta32 Spor'a ise 2-1 kaybetti. Denizli önündeki 6 maçlık serüvende dış saha karnesini de düzeltmeyi hedefliyor. Bu arada Arnavutköy Bld maçında sakatlanan ve sol ayak iç kasıkta 3. derece yırtık tespit edilen Gökhan Süzen tedavi için İstanbul'a gitti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA