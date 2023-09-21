Denizlispor zorlu virajda

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Bld galibiyeti ile moral bulan Denizlispor, ligde zorlu bir viraja giriyor. Horoz, cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçıyla birlikte zorlu maç trafiğine girecek. Yeşil-siyahlılar bu maçın ardından sırasıyla 24Erzincan (İ), Fethiyespor (D), İnegölspor (İ), Kastamonu (D) ve Iğdırspor (İ) ile mücadele edecek. Evinde yenilmeyen ve 2 maçta 4 puan toplayan Denizli ekibi deplasmandan puan getiremedi ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0, Isparta32 Spor'a ise 2-1 kaybetti. Denizli önündeki 6 maçlık serüvende dış saha karnesini de düzeltmeyi hedefliyor. Bu arada Arnavutköy Bld maçında sakatlanan ve sol ayak iç kasıkta 3. derece yırtık tespit edilen Gökhan Süzen tedavi için İstanbul'a gitti.