Horoz’da gençler müthiş başladı

TFF 2. Kırmızı Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı destekli kadrosuyla ikide iki yapan Denizlispor kendini aştı. Horoz'un mecburi olarak gençlere şans vermesi, altyapısındaki cevherlerin ortaya çıkmasına neden oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 7 puan toplayan genç Horozlar, ilk 5 haftalar baz alındığında son Süper Lig ve 1. Lig olmak üzere son 4 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Geçen sezon 1. Lig'de ilk 5 haftada 1 puanla son sırada olan Denizlispor, 2021- 2022 sezonunda yine 1. Lig'de 6 puanla 11. sıradaydı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'den düştüğü 2020-2021 sezonunda ise ilk 5 hafta 5 puan alabilmişti. Genç futbolcuların eksiklerini sabırla çalışarak gidermeye çalıştıklarını anlatan teknik direktör Bülent Ertuğrul, öğrencilerinin gelişmeye açık olduğunu belirterek, "Gençleri nasıl geliştirebiliriz onun derdindeyiz. Ancak ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız" dedi.