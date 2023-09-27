Denizlispor’da sakatlık şoku

Denizlispor'da Emre Sağlık şoku yaşanıyor. Son oynanan Etimesgut Bld maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncudan kötü haber geldi. Arka adalesindeki ağrı nedeniyle oyundan çıkan Emre'nin çekilen ilk MR'ında kanama tespit edildi. Emre'nin en az 2 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı.

GÖKHAN VE BEKİR DE YOK

Denizli'deki Arnavutköy Belediyespor maçında sakatlanan kaptan Gökhan Süzen'in kasığındaki yırtık nedeniyle 3 hafta daha takımdan ayrı kalması beklenirken santrfor Bekir Turaç Böke'nin de kırmızı kart cezası devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, bu hafta oynanacak 24 Erzincan maçına en az üç eksikle çıkacak.