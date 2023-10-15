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Haberler Denizlispor Denizli kendine geldi

Denizli kendine geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta iki haftadır kazanamayan yeşil-siyahlılar, sahasında İnegölspor’u Mustafa ve Bekir’in golleriyle mağlup etti

SEBAHATTİN ALP
Denizli kendine geldi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta iki haftadır kazanamayan Denizlispor, sahasında İnegölspor'u her 2 yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup edip kendine geldi. 7. dakikada soldan ceza alanına giren Mete, kaleci Abdülkadir ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Abdülkadir başarılıydı. 24'de Denizlispor aradığı golü buldu. Rakibini çalımladıktan sonra topla ceza alanına giren Mustafa Kaçan, şık bir vuruşla kalecinin solundan ağları havalandırdı :1-0. 52'de Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı içinde topa iyi yükselen Bekir Turaç, kafa ile filleri havalandırdı 2-0. 58'de ceza alnı dışından faul atışında topun arkasına geçen Gökhan'ın vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı. 59^da Oktay, sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Müsait durumda plase vuruşunu kaleci Bekir son anda kornere çeldi. 81'de Alihan'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Bekir, son anda kornere çeldi. Maç 2-0 sona erdi.
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