Denizlispor’da ilk hedef 20-25 puan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 haftada puan çıkaramayan Denizlispor, Somaspor yenilgisiyle 11 puanda kalırken 14. sıraya kadar geriledi. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, sonuç odaklı değil süreç odaklı olduklarını belirterek ilk yarı puan hedefini açıkladı. Ertuğrul, "11 puandayız ve devreye kadar maksimum puanlar almalıyız. Yoksa işimiz zor. 20 puanın altında kalmamalıyız. 23-24-25 puanı bulursak çok daha iyi olacak. Orantısızlık var. Bizden kat kat bütçeli takımlarla mücadele ediyoruz. Dengesiz bir lig" diye konuştu.