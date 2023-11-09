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Haberler Denizlispor Denizlispor kritik virajda

Denizlispor kritik virajda

TFF 2. Lig’de mücadele eden Denizlispor, önümüzdeki üç maç içerisinde direkt rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

OGÜN ÖZDEMİR
Denizlispor kritik virajda
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta galibiyete hasret kalan Denizlispor, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkının bire inmesini engelleyememişti. Son dört maçta mağlup olan ve rakip ağları bir kez sarsabilen yeşilsiyahlılarda teknik heyet, oyuncularla bol bol toplantı yaparak Kasım ayı içerisindeki 3 maçın önemine dikkat çekiyor. Horoz, 13. haftayı baş takım olarak geçirecek. Rakiplerinden gelecek sonuçları bekleyecek olan yeşil-siyahlılar, bu süreçte ilk maçını 19 Kasım Pazar günü 3 sıra üzerindeki Sarıyer ile deplasmanda oynayacak. Denizli ikinci maçında 26 Kasım Pazar günü 1 sıra üzerindeki Düzcespor'u ağırlayacak olan yeşil-siyahlılar, 3 Aralık Pazar günü ise düşme hattında yer alan Aksaray Belediye'ye konuk olacak. Denizlispor, önündeki bu kritik maçları kazanarak ligde rahat bir konuma gelmek istiyor.
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