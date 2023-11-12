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Denizli’de hazırlıklar tam gaz

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de hazırlıklar tam gaz
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. haftayı BAY takım olarak geçirecek olan Denizlispor, Sarıyer ile 14. hafta oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarıyer maçına daha yüksek enerji ile çıkmak istediklerini belirten teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Son haftalarda başarısız sonuçlar aldık. Fakat bu oyunculara güveniyorum. Konsantrasyonumuzu Sarıyer maçına odakladık. BAY olduğumuz haftada ki süreçte, enerjimizi arttırmak ve bunu Sarıyer maçına yansıtmak istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ederek maç yapmadan geçireceğimiz süreyi dersimize iyi çalışarak geçireceğiz" dedi.
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