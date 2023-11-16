İdmana çıktı af çıkmadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona sıkıntılarla başlayan Denizlispor'da daha önce tavır aldığı için kadro dışı bırakılan kaptan Gökhan Süzen, sürpriz bir şekilde Denizli'ye geri döndü. Beklenmedik gelişme, takımda şaşkınlık yarattı. 3 gün boyunca antrenmanlara çıkan ve düz koşu yapan tecrübeli futbolcu, teknik heyet ve yönetim tarafından affedilmeyince dün eşyalarını topladı. Takım arkadaşları ile vedalaşan Gökhan, bir daha dönmemek üzere yeşil-siyahlı kulüpten ayrıldı. Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan teknik direktör Bülent Ertuğrul, Gökhan Süzen'in yaptıklarının affedilecek bir tarafı olmadığını ifade etti.

'TUTANAK TUTULMUŞTU'

Gökhan'ın ceza yememek için döndüğünü aktaran Ertuğrul, "Zaten antrenmanlara katılmadığı için noter kanalıyla hakkında tutanak tutulmuştu. Daha önce konuşmuştuk ve 'bir şey yapılacaksa takım halinde yapalım, bireysel tavır yapan takımdan dışlanır' demiştim. Nitekim, ilk önce Gökhan tavır yaptı. Bu yüzden de gereken yapıldı" ifadelerini kullandı.

SOL BEKTE ALİHAN'A GÖREV

Teknik direktör Bülent Ertuğrul, Gökhan Süzen'in yerine sol bekte sakatlığı nedeniyle birkaç maç oynamayan ve tamamen iyileşen Alihan Kalkan'a Sarıyer maçında görev vereceğini söyledi. Alihan'ın yerine de alternatif olarak altyapıdan Emir'i A takım bünyesine kattıklarını belirtti.