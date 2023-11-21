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Denizlispor’da şok

Son 5 haftadır puan alamayan Horoz’da teknik direktör Bülent Ertuğrul, “Çözümde rol alamıyorsanız, problemin bir parçası olursunuz” sözleriyle görevinden istifa etti.

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’da şok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak girdaptan kurtulamayan Denizlispor'da şok bir gelişme yaşandı. Ligde puan hasretini 5 maça çıkaran yeşil-siyahlılarda teknik direktör Bülent Ertuğrul istifasını Başkan Mehmet Uz'a sunduğunu açıkladı. Son galibiyetini 14 Ekim'de evinde İnegölspor'u 2-0 yenerek alan Denizlispor, son 5 maçlık süreçte Kastamonu, Iğdır FK ve Sarıyer'e 2-0, Somaspor'a 1-0 ve Menemen FK'ya da 2-1 yenilmişti. Horoz, 19 takımlı ligde 11 puanla 17. sıraya gerilerken, karalar bağlayan camia düşme endişesi yaşamaya başladı. Gelişmeler ile ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Ertuğrul, "Sarıyer bize göre çok tecrübeli bir takım. İlk 11'de altyapıdan gelen 9 oyuncumuz vardı. Kolay değil, zor bu işler. Kulübün geleceği adına istifayı uygun gördüm ve başkana istifamı sundum. Gelecek kişiler belki bir şeyler değiştirebilir diye düşündüm. Yeni bir yol haritası çizilecektir. 'Çözümde rol alamıyorsanız, problemim bir parçası olursunuz' diye söz var. Biz de problemin bir parçası olmayalım diye ekiple birlikte istifamızı sunduk" dedi.

GEÇEN SEZON GÖREVE GELMİŞTİ

Ertuğrul, geçen sezon 1. Lig'in son 3 haftasında Denizlispor'da göreve gelmiş ve puan alamayarak 2. Lig'e düşmüştü.

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