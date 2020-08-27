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Haberler Fenerbahçe Fener durmuyor

Fener durmuyor

Fener durmuyor
Giriş Tarihi: 27.8.2020

Kovalı golcüsü Vedat Muriç için İtalya'nın Lazio kulübü ile anlaşan F.Bahçe, hücum hattına iki takviye birden yapma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Meksika Ligi ekip-lerinden Tigres forması giyen Enner Valencia ile mutlu sona ulaşırken, bu haber camiada heyecan yarattı. BİR GOLCÜ DAHA GELİYORKulübü ile sözleşmesi sona eren Ekvadorlu golcü ile her konuda anlaşmaya varılırken Kanarya'nın bu oyuncu ile sınırlı kalmayıp bir yıldızı daha renklerine bağlayacağı bildirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre şu anda aktif futbol yaşantısını Çin ekibi Guangz-hou'da sürdüren Eran Zahavi de sarı-lacivertlilere önerildi. Kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle bonservisini eline alması beklenilen yıldız golcü-nün temsilcilerinin F.Bahçe'ye 1 milyon Euro imza parası ve 2.5 milyon Euro'luk yıllık maaş teklifi yaptığı ifade edildi. Zahavi'nin menajerleri, önümüzdeki hafta Fenerbahçe Kulübü ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek.

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