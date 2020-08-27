Lemos imzaladı

YENİ sezon öncesi kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe, bir transferi daha duyurdu. Sarı-lacivertli takım, daha önce el sıkıştığı Mauricio Lemos'u renklerine bağladığını açıkladı. Las Palmas takımından transfer edilen 24 yaşındaki başarılı stoper " Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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