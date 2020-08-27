  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Lemos imzaladı

Lemos imzaladı

Lemos imzaladı
Giriş Tarihi: 27.8.2020

YENİ sezon öncesi kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe, bir transferi daha duyurdu. Sarı-lacivertli takım, daha önce el sıkıştığı Mauricio Lemos'u renklerine bağladığını açıkladı. Las Palmas takımından transfer edilen 24 yaşındaki başarılı stoper " Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lemos imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA