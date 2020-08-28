Fener tam gaz

Son olarak Tigres forması giyen Enner Valencia ile anlaşma sağlayan transfer şampiyonu F.Bahçe, bir golcü transferi daha yapmak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarılacivertlilerin forvet hattı için düşündüğü bir diğer ismin Leicester'in satışa çıkardığı Kelechi Iheanacho olduğu iddia ediliyor. Daha önce İngiliz Devlet yayımcısı BBC, Nijeryalı oyuncu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti. Iheanacho geçen sezon Leicester formasıyla ligde 20 maçta 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Bu arada Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi de Çin'den ayrılıyor. Guangzhou kulübü oyuncunun İsrail Milli Takımı'na gittiğini açıkladı. FIFA protokolüne göre Çin kulüpleri izolasyon sürecinden dolayı UEFA Uluslar Ligi için bu dönemde oyuncuyu göndermeme hakkı bulunuyor. Ancak kulüp tarafından Zahavi'ye izin verilmesi Çin basınında direkt olarak ayrılık olarak yorumlandı. Çin basınındaki haberlere göre, sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Zahavi, milli takım kampından sonra bir daha Çin'e dönmeyecek.