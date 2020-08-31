F.Bahçe’den kanat atağı

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de gündem kanat. Takımda Garry Rodrigues'in geleceği belirsizliğini korurken, Yunanistan basını oyuncunun Olympiakos yolunda olduğunu öne sürüyor. Kanarya'nın 2021 sezon sonuna kadar Al Ittihad Kulübü'nden kiraladığı oyuncu yerine arayış başlarken Dinamo Kiev forması giyen Carlos De Pena'nın markaja alındığı iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncunun peşinde Napoli ve Roma gibi takımların da olduğu belirtildi. Carlos De Pena, geride kalan sezonda Dinamo Kiev formasıyla 38 maçta 9 gol atıp, 7 asist gerçekleştirmişti. Kanarya'nın, kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu kiralamak için futbolcunun kulübü Bordeaux'ya teklif yaptığı gelen haberler arasında.

G.SARAY DA İSTEDİ

Fransız ekibi, Kalu'yu ücretsiz bir şekilde kiralamaya sıcak bakarsa Fenerbahçe'nin en güçlü adaylardan biri olduğu vurgulandı. Öte yandan Kalu daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Kalu kariyerinde 22 gol atarken 30 da asist yaptı. Asıl bölgesi sağ kanat olan oyuncu sol kanatta da görev alabiliyor.